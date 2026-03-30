إدارة المحاصيل السكرية بالأقصر تواصل متابعة أعمال توريد قصب السكر لمصانع أرمنت

واصلت مديرية الزراعة بالأقصر، ممثلة في إدارة المحاصيل السكرية، جولاتها الميدانية لمتابعة انتظام عملية توريد محصول قصب السكر لمصانع أرمنت، بهدف ضمان سير العمل بدقة وكفاءة عالية وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين خلال موسم التوريد.

وتضمنت الجولات الميدانية قيام المهندس مساعد حمزة العادلي مدير إدارة المحاصيل السكرية بالأقصر، بزيارة تفقدية لمصانع سكر أرمنت، شملت المرور على مواقع عمل اللجان الإشرافية للتأكد من تواجدها وانتظام أعمال التوريد، والمرور على موازين القصب وصالة تقدير نسبة الاستقطاع الطبيعى

لفحص دقة الموازين وضمان الشفافية التامة في تقدير حمولات المزارعين، وضمان حصول كل مزارع على حقه العادل وفقاً للمعايير الفنية المتبعة.

وأكد مدير إدارة المحاصيل السكرية بالأقصر، أن عملية التوريد تسير بمعدلات جيدة، مع استمرار التنسيق بين وزارة الزراعة وشركة السكر والصناعات التكاملية لتسهيل إجراءات التوريد، ومع استمرار تواجد فرق العمل الميداني بشكل يومي حتى نهاية الموسم الحالي لضمان جودة المنتج النهائي وتعظيم الإنتاجية، وذلك بمتابعة من الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس محمد فؤاد، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.