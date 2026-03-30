اختتام الورشة التحضيرية لإعداد خطة عمل مبادرة مجتمع يحميها بالأقصر.. صور

اختتمت في محافظة الأقصر، فعاليات الورشة التحضيرية لإعداد خطة عمل مبادرة «مجتمع يحميها»، الهادفة إلى الحد من الممارسات الضارة بالإناث، وعلى رأسها ختان الإناث والزواج المبكر، وذلك برعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، ورئيس اللجنة الدائمة التنسيقية لحماية المرأة من العنف لمحافظة الأقصر، والدكتورة صابرين عبدالجليل مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر، ورئيس جامعة الأقصر ومشاركة واسعة من الجهات التنفيذية والدينية والمجتمعية.

وأقيمت الورشة علي مدار يومي ٢٨ و ٢٩ مارس، بمقر المجلس القومي للمرأة، ضمن مبادرة جماعية تسعى لوضع خطة تنفيذية تُعرض في مؤتمر «مجتمع يحميها» المقرر عقده في 8 أبريل المقبل، بتنظيم مبادرة «حماية» التي تنفذها جمعية تنمية القديس منصور بالأقصر، بالشراكة مع مؤسسة كير مصر، ضمن مشروع «بناء» لتعزيز قدرات المجتمع المدني، وبالتعاون مع اللجنة الدائمة التنسيقية لحماية المرأة من العنف بمحافظة الأقصر.

وأدرات أعمال الورشة الدكتورة عفاف عبد الباسط، عضو المجلس القومي للمرأة بالأقصر وعضو اللجنة التنسيقية لحماية المرأة من العنف بالمحافظة وجعفر وليم رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفايزة غبريال مدير المشروع، بحضور محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، ومحمود ابوالحجاج مسئول مكتب شكاوي المرأة بفرع المجلس القومي للمرأة وعضو اللجنة الدائمة التنسيقية لحماية المرأة إلى جانب ممثلين عن مديريات الصحة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والأزهر الشريف، والكنيسة الكاثوليكية، والمجلس القومي للمرأة، والتربية والتعليم، ومسئولي مبادرة «رواد النيل» ببنك مصر، وبيت العائلة المصرية، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الأقصر إضافة إلى عدد من الإعلاميين والصحفيين.

وخلال الجلسات، ناقش المشاركون أسباب انتشار ظاهرتي ختان الإناث والزواج المبكر، وحدود حضورهما داخل المجتمع، إلى جانب الأطراف التي تسهم في ترسيخ هذه الممارسات، والتحديات التي تعوق تغيير المفاهيم المرتبطة بها.