توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر وجامعة ستاردوم لتعزيز التبادل الأكاديمي

وقعت الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة ستاردوم بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون الدولي والانفتاح الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور صالح صبري، رئيس جامعة ستاردوم بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الجانبان أهمية هذه الخطوة في دعم مسارات التعاون المشترك وتبادل الخبرات العلمية بين الجامعتين.

كما شهد مراسم التوقيع حضور الدكتور حسن رفعت مدير مكتب التعاون الدولي لجامعة الأقصر، إلى جانب المهندس محمد حسن عبيد الرئيس التنفيذي لجامعة ستاردوم، في تأكيد على أهمية هذا التعاون وتكامل الجهود بين الجانبين.

ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من حرص الجانبين على توطيد علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والأنشطة الأكاديمية ذات الصلة.

ويتضمن البروتوكول تعزيز التبادل الأكاديمي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتبادل الخبرات في البرامج التعليمية، إلى جانب تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة وتنظيم فعاليات علمية وثقافية تسهم في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي للطلاب.

وأكدت رئيس جامعة الأقصر أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تدويل التعليم بالجامعة، ويدعم توجهها نحو بناء شراكات دولية فاعلة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة ستاردوم عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن البروتوكول يعكس رغبة الجانبين في بناء علاقات طويلة الأمد تقوم على تبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات الأكاديمية.