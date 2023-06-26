ميدو: أنا مش زعلان من سيف فاروق جعفر أنا زعلان عليه

شارك اللاعب أحمد حسن تصريح اللاعب احمد حسام ميدو بعد توقيع سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك لفريق بيرميدز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"احمد حسام ميدو: أنا مش زعلان من سيف.. أنا زعلان عليه".

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق ليس أفضل من طارق حامد ومحمد أبوجبل، ثنائي الزمالك السابق.

وقال رئيس الزمالك في فيديو مسجل عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي : "سيف فاروق جعفر اجتمع مع عبدالواحد السيد مدير الكرة لمناقشة ملف التجديد، وطلب عقد جلسة معي واجتمعت معه بعدما وقع على عقود التجديد للزمالك".

وأضاف مرتضى منصور :" سيف فاروق جعفر خد العقود ومشي بعد ما وقع عليها، وقال للإداري أنا هأوري العقود لوالدتي، وسيتم محاسبة الإداري".

وتابع: "كان من المفترض أن يحضر سيف جعفر العقود بالأمس ولكنه لم يحضر إلى النادي وفوجئنا بأن سيف يرغب في الحصول على 12 مليون في الموسم، وإذا فعلت ذلك سأدمر غرفة الملابس، سألت أوسوريو عن سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وأخبرني أنه لا يريد الثنائي والدليل أنهما لا يشاركان في المباريات، ومن يبيع الزمالك النادي ليس في حاجه له، كانت هناك مكالمة بيني وبين فاروق جعفر اليوم، ولكني مندهش من تصرف والدة سيف والتي ترفض استمراره في الزمالك".

وأوضح أنه تقدم ببلاغ لنيابة شمال الجيزة ضد سيف فاروق جعفر بتهمة الاستيلاء على المال العام بعد سرقة العقود، وشدد على أن اللاعب لا يستحق الحصول على 12 مليون جنيه كما طلب، وقال: أطالبك بإعادة العقود ولك حرية اللعب في أي فريق حتى لو الأهلي".

وأضاف أن سيف فاروق جعفر، سبق ووقع لبيراميدز منذ شهرين وكان يضغط من أجل زيادة المقابل المادي الذي سيحصل عليه من بيراميدز.