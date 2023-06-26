منتخب مصر الناشئات لكرة السلة يتوج بالبطولة العربية تحت 16 عامًا

توج منتخب مصر للناشئات تحت 16 عامًا، بلقب البطولة العربية، بعد الفوز على منتخب تونس ٠في النهائي بنتيجة 80-34.

والتقى منتخبا مصر وتونس، في الرابعة عصر اليوم الإثنين، في نهائي البطولة العربية، المقامة في الأردن خلال الفترة الحالية.

وقدم منتخب ناشئات مصر، مباراة قوية منذ البداية، ونجحن في إنهاء الشوط الأول في المقدمة بنتيجة 32-13، قبل أن يواصل المنتخب تفوقه في الشوط الثاني، ويُنهي اللقاء لصالحه بنتيجة 80-34، ليتوج بلقب البطولة العربية.

ونجح منتخب مصر في تقديم عروض قوية طوال مشواره في البطولة، حيث أنه حقق الفوز في جميع مبارياته، وبنتائج قوية، دون خسارة أي لقاء.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا، عماد الدين محمود مديرًا فنيًا، هاني حسن مدربًا عامًا، محمود يونس مدرب، نهال سعد مدرب معايشة، مها مجدي إداري الفريق، فاطمة جمال طبيب الفريق، جهاد سمير إداري، ماجد عباس محلل أداء، ومحمود فرج مخطط أحمال بدنية.