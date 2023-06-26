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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

تقدم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يعيده علينا وعلى الأمتين الإسلامية والعربية ومصرنا الغالية بالخير والأمن والسلام واليُمنِ والبركات.

 

وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أنه في هذه المناسبة يؤيد القيادة السياسية في كافة جهودها الرامية لتحقيق حياة أفضل لكل المصريين، وانطلاقا نحو الجمهورية الجديدة.

 

وجدد حزب حماة الوطن، وكافة أعضاءه العهد للرئيس السيسي في دعم ومساندة كافة مساعي الدولة في بناء الوطن واستكمال نهضته.

 

وتابع الحزب : كل عام وشعب مصر العظيم والأمتين العربية والإسلامية بخير وفي تقدم وازدهار وأمن وأمان.

عيد الأضحى المبارك الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي

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