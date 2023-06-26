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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حارس منتخب السويس: أهلي وأصدقائي فرحوا بأدائي أمام الأهلي.. ووالدتي سر لقب "كوكو"

حارس منتخب السويس
حارس منتخب السويس

علق الكابتن محمود كوكو، حارس فريق منتخب السويس، على سر تألقه في مباراة أمس أمام النادي الأهلي في كأس مصر، قائلا: "عائلتي وأسرتي ومشجعي منتخب السويس كانوا سعداء من أداءي بالأمس، وتصديه لعدد من الهجمات المرتدة للاعبي النادي الأهلي".

وأوضح "كوكو"، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه بدأ كرة القدم في عام 2001 ولعب للإسماعيلي وانتقل لفريق اتحاد الشرطة ولعب لـ3 مواسم مع اتحاد الشرطة في الدوري الممتاز، مؤكدا أنه يلعب ضمن فريق منتخب السويس لـ4 مواسم.

وأشار كوكو، إلى أنه متزوج ولديه طفلتين، ويحبون لعبة كرة القدم، كاشفًا عن سعادة أهل وأسرته بأداءه أمس أمام النادي الأهلي، منوهًا بأنهم حزنوا في النهاية بعد خسارة المباراة، وفرحتهم كانت ستكتمل مع تحقيق الفوز على الأهلي.

 

ظل مرتبط بي حتى الآن

ونوه إلى أن شقيقه هو محمد كوكو حارس مرمى فريق الاسماعيلي، موضحًا أن سر اطلاق لقب "كوكو" عليه هي ولدته، قائلا: "والدتي بتقولي كوكو من الطفولة واللاعبين في النادي سمعوه أطلقوا عليا هذا اللقب في فترة الناشئين وظل مرتبط بي حتى الآن".

منتخب السويس النادي الأهلي كأس مصر كرة القدم إتحاد الشرطة

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