قال المستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الجيش الأوكراني فقد 15 ألف شخص في محاولة لمهاجمة المواقع الدفاعية الروسية.

وقال ماكجريجور: "أعلم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن الأوكرانيين فقدوا 13 ألف شخص… مصادري تقول أن 15000 جندي على الأقل قتلوا وأصيب نفس العدد”.

وأضاف أن “نهاية الجيش الأوكراني ستأتي خلال المرحلة الأخيرة من الحرب: بعد تحرير باخموت وصد هجمات الجيش الأوكراني، ستشن القوات الروسية هجومًا مضادًا كبيرًا”.

وفي وقت سابق من اليوم،، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الروسي سيشن هجومًا واسعًا بعد فشل الهجوم المضاد لـ الجيش الأوكراني.

وقال ريتر، إن "العديد من العسكريين الروس في الاحتياط ويستعدون لهجوم مضاد، الجزء الأخير من العقيدة الدفاعية لموسكو، والتي بموجبها من الضروري صد هجوم العدو، وبعد ذلك، عندما يتم إضعافه تمامًا، وتوجيه ضربة مركزة”.

وكان ريتر، حذر من أن القوات المسلحة الأوكرانية ستحاول ترتيب كارثة نووية في محطة زابوريجيا النووية.

وقال: ”هذا تهديد حقيقي، حقيقي بقدر الإمكان: سيحاول الأوكرانيون مهاجمة محطة زابوريجيا النووية وإلقاء اللوم على الروس في ذلك".

وأضاف ريتر أنه “بعد تدمير سد نوفا كاخوفكا، فإن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مستعد لترتيب كارثة نووية في محطة زابوريجيا النووية في محاولة يائسة لتغيير مسار الصراع بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني”.