سندات أوكرانيا ترتفع إلى أعلى مستويات ما قبل الحرب

ارتفعت السندات الأوكرانية طويلة الأجل اليوم الاثنين لتصل إلى مستويات ما قبل الحرب على خلفية التمرد الروسي المجهض، وفقًا لشبكة سي إن بي سي الأمريكية.

أفادت التقارير، نقلاً عن بيانات تريدويب، أن سندات أوكرانيا لعام 2041 ارتفعت بنحو 5 سنتات لتصل إلى 42 سنتًا على الدولار قبل أن تتخلى عن بعض مكاسبها، وهو ما يقول بانتعاش بسيط للأسهم الأوكرانية، في ضوء الأنباء المخيبة للآمال القادمة من روسيا.

على الأرض، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على قرية ريفنوبل الجنوبية الشرقية من القوات الروسية ، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الأوكرانيةاليوم الاثنين.

قالت الوزارة "أعادت قوات الدفاع الأوكرانية ريفنوبل تحت سيطرتنا".

تقع ريفنوبل في غرب منطقة دونيتسك ، حيث تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا.

