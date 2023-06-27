رابيو يقترب من تجديد عقده مع يوفنتوس

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، اقتراب الفرنسي أدريان رابيو من تجديد عقده مع نادي يوفنتوس الإيطالي.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "يقترب نادي يوفنتوس من الاتفاق الكامل لتجديد عقد أدريان رابيو".

وأضاف:" الضوء الأخضر لإضفاء الطابع الرسمي على تجديد عقد رابيو بات قريبا".

مفاوضات إنجليزية



واختتم: "أجرى نادي مانشستر يونايتد اتصالات مع رابيو لكن ماسون ماونت لا يزال هدفًا ذا أولوية".

وينتهي عقد لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو مع نادي يوفنتوس الإيطالي في 30 يونيو الحالي.