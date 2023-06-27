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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزوجة الغدارة أشعلت النار في والد أطفالها وهو نائم بالشرقية.. تفاصيل صادمة

صدى البلد

لم يكن يعلم ٦ان حبه وعشقة الشديد لها سوف يكون هو طريق نهايته من تلك الحياة فبعد ان حارب الجميع من أجل ان يتزوجها وان يجمعهما بيت واحد وبعد ان رضخت له أسرته ووافقت علي طلبة من الزواج ممن احبها قلبه وأختارها فؤادها ومرت الأيام مسرعه حتي رزقهما الله بطفلين كانا هما كل ما يملكه في الحياة حتي تبدلت الأحوال وأنقلبت الأوضاع ليتركا هما الأثنين هؤلاء الأطفال بوالد متوفي وأم خلف القضبان.

هذه ليست قصة او حكاية من وحي الخيال ولكنها حقيقة واقعيه وقعت أحداثتها بقرية المجفف التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية حيث تخصلت زوجة من زوجها بطريقة بشعه حيث قامت بإشعال النار به داخل غرفة النوم وأغلقت عليه حتي تفحمت الجثة معتقدة انه لا يمكن إكتشاف جريمتها وانها سوف تفلت بفعلتها تلك ولكن كان لرجال مباحث الشرقية ورجال البحث الجنائي والأدلة الجنائية رأي أخر.

فعقب ان تلقي رجال مباحث مركز ديرب نجم بلاغا بنشوب حريق بإحدي الشقق السكنية بقرية المجفف مما أدي الي إنهيار سور احدي الغرف وخلف الحريق خلفة جثة لشاب في الثلاثين من عمره او يزيد قليل وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي ديرب نجم تم علي الفور تشكيل فريق بحث علي أعلي مستوي وبالفعل تم جمع الأدلة ودلت الخطوط جميعها الي ان وراء إرتكاب تلك الجريمة هي زوجة المجني عليه وأم ابنائه وتم ضبط المتهمه والتحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمه الي محكمة جنايات الزقازيق.

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تعود تفاصيل القضية رقم 9743 لسنة 2023 جنح مركز ديرب نجم والمقيده برقم 1407 لسنة 2023 کلی جنوب الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق، إحالة "عزة ع ع ع" ربة منزل الي محكمة جنايات الزقازيق لإتهامها بقل زوجها المجني عليه "محمد خ ع ع" عمدا مع سبق الإصرار.

تضمن أمر الإحالة، أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم على قتله وأعدت لذلك الغرض عدد ستة زجاجات تحوي على مادة معجلة للاشتعال "جازولين" محل الاتهام الثالث وما أن اطمانت إلي استغراقه في النوم حتي سكبت بجانب مضطجعه ارضا المادة المعجلة للاشتعال سالفة البيان مشعلة آياها باستخدام قداحة بحوزتها فامتدت إليه النيران واحرقته واحدثت ما به من اصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك قتله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن أمر الإحالة ايضا انه قد اقترنت تلك الجناية بجناية اخري وهي انها في ذات الزمان والمكان سالفي البيان وضعت النار عمداً بمحل مسكون الا وهو مسكن المجني عليه - سالف الذكر - وذلك عقب القائها كمية من المادة المعجلة للاشتعال- سالفة البيان فنشب الحريق به مما أدى إلى اضرامه وذلك على النحو الثابت بتقرير قسم الأدلة الجنائية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

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