طارق يحيي: سيف جعفر ويوسف نبيه سيواجهان هجومًا شديدا في المدرجات

شارك أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، تصريحات الكابتن طارق يحيى حول رمضان صبحي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

ونقل أحمد حسن تصريحات طارق يحيي عبر صفحته، والذي قال فيها: لنا في رمضان صبحي عبرة.. سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه سيواجهان هجومًا شديدًا جدًا جدًا في المدرجات والسوشيال ميديا وعليهما تحمل تبعات قرارهما".

وقد أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، رغبة نادي بيراميدز في عدم بيع رمضان صبحي إلى نادٍ محلي.

وكتب حسن، من خلال حسابه الشخصي فيسبوك: " مصدر داخل بيراميدز: لن نبيع رمضان صبحي لأي نادٍ محلي.. شرطنا الوحيد الخارج وبعرض مالي مناسب".

وتعرض رمضان صبحي، للإصابة خلال الفترة الماضية والتى ابعدته عن المشاركة مع فريق بيراميدز، وأخرجته من حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، وأصبح خارج المنتخب الوطني.