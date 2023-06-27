عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد أذان المغرب فى القاهرة .. ودعاء الرسول عند الإفطار

موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب فى القاهرة

موعد أذان المغرب فى القاهرة .. أصبح موعد أذان المغرب فى القاهرة محل بحث الكثير من المسلمين على محرك البحث العالمي جوجل، وذلك الكثير من المسلمين يصومون هذا اليوم، ويبحث المسلمون عن موعد أذان المغرب فى القاهرة ، كما يبحث الآخرون عن مواقيت الصلاة يوم عرفة، وعلى كل مسلم مؤمن بالله وحده أن ينتهز الفرصة يوم عرفة لتعظيم شأن هذا اليوم.

موقع صدى البلد يقدم موعد اذان المغرب فى القاهرة. 

موعد أذان المغرب فى القاهرة
يؤذن لصلاة المَغرب  فى تمام الساعة ٨:٠٠ م

موعد أذان المغرب فى المحافظات 

الجيزة ٨:٠٠ م

الاسكندرية ٨:٠٨ م

اسوان ٧:٤٠ م

مواقيت الصلاة يوم عرفة 

الظُّهْر ١٢:٥٨ م

العَصر ٤:٣٤ م

العِشاء ٩:٣٤ م

دعاء يوم عرفة

جاء في حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلم: (خير الدّعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير).


دعاء الرسول عند الإفطار 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من  دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى".
 

جدول أعمال يوم عرفة 

1) الصلاة: المحافظة عليها في جماعة والتبكير إليها والإكثار من النوافل وقيام الليل؛ فإن ذلك من أفضل القربات؛ ففي الحديث "عليك بكثرة السجود؛ فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة ". رواه مسلم .

2) الصيام: عن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر". وفي سنن أبي داود عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- " كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر"، قال الإمام النووي عن صوم أيام العشر أنه مستحب استحبابًا شديدًا، ففي الحديث "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله والتي بعده" صحيح مسلم .

3) حفظ الجوارح عن المحرمات مطلقًا في هذا اليوم: ففي الحديث " هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غُفر له " مسند الإمام أحمد .

4) الإكثار من شهادة التوحيد بصدق وإخلاص: ففي الحديث "كان أكثر دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة ؛" لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير" مسند الإمام أحمد .

5) كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق من النار: وكان من دعاء علي بن أبى طالب: (اللهم اعتق رقبتي من النار وأوسع لي من الرزق الحلال واصرف عني فسقة الإنس والجان) وليحذر من الذنوب التي تمنع المغفرة والعتق من النار كالكبر والإصرار على المعاصي.

6) تعظيم يوم عرفة في القلب من خلال تذكّر فضله ومكانته عند الله تعالى.

7) استشعار حال النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في ذلك اليوم، عندما وقف وصلّى وخطب بالناس.

8) استحضار نعمة الله -سبحانه- على عباده بأن أتمّ عليهم الدين وأكمله لهم في ذلك اليوم.

9) تبييت نية صيام يوم عرفة من الليل، فصيامه يكفّر سنةً قبله وسنةً بعده.

10) الإكثار من الأعمال الصالحة في ذلك اليوم، منها: قيام الليل، والاستغفار، ووقت السحر، والتبكير في الذهاب إلى صلاة الجماعة، والجلوس بعد أداء صلاة الفجر لذكر الله -تعالى- حتى تطلع الشمس، والرباط في انتظار الصلاة بعد الصلاة، والإكثار من ذكر الله -تعالى- بالحمد والتهليل والتكبير والتسبيح.

11) استجماع شروط إجابة الدعاء وآدابه، من إخلاص النية لله تعالى، والثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، واليقين بإجابته للدعاء، واستقبال القبلة، والحرص على الطهارة، والانكسار بين يدي الله.

12) المداومة على الأذكار، خاصة الباقيات الصالحات: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر).

13) وصلة الرحم وبر الوالدين.

 

موعد اذان المغرب فى القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

بالفيديو| رجل أمن بالمسجد الحرام يشعل مواقع التواصل ..شاهد ماذا فعل

حكام بملابس الإحرام.. 10 رؤساء ومسئولين يؤدون الحج هذا العام .. تعرف عليهم

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

كيلو القايم بكام| هبوط مفاجئ في أسعار الأضاحي قبل العيد ..التفاصيل الكاملة

الحق اشتري.. استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023| التعليم: ترقبوا البيان الرسمي

هكذا وصفت وزارة الحج والعمرة وصول ضيوف الرحمن لعرفات

دوريات مسلحة وشرطة نسائية لتأمين احتفالات عيد الأضحى بالقاهرة

يوم المباهاة والحج الأكبر.. نرصد الأجواء الروحانية لضيوف الرحمن في عرفات|صور

هآرتس: جيش إسرائيل و"الشاباك" فقدا السيطرة على عنف المستوطنين

المركزي لمتبقيات المبيدات يستقبل عيد الأضحى بزيادة السعة الاستيعابية للمعامل.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسن يختبر المياه قبل نزول البحر وسمكة قرش تداهمه في لحظة.. شاهد

تحذير .. تناول الكبدة النية يسبب أمراض خطيرة

قبل ساعات من العيد| انخفاض كبير في أسعار اللحوم البلدي.. اعرف الأماكن والمواعيد

احترس.. استهلاك بعض المشروبات يصيبك باضطرابات عصبية وفقدان ذاكرة

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ