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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارته| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا بمصر

جوارديولا
جوارديولا

المدرب الإسباني الشهير بيب جوارديولا، يعتبر أسلوب بناء اللعب من الخلف من أهم الأساليب التي يوليها اهتماماً خاصاً في كرة القدم. 

ويبدو أن زيارته لمصر أثرت على هذا الاهتمام، حيث لم يقم بأي نشاط ترفيهي في القاهرة واكتفى بزيارة الأماكن الأثرية. ومن ثم بدأ في اللعب من مدينة الأقصر وصولاً إلى أسوان، وذلك عبر رحلة في بالون طائر في أثناء انتقاله بين المدن.

 

جوارديولا فى سماء الأقصر

رحلة بيب في مصر التي قاربت على النهاية، شهدت استمتاع المدرب الإسباني وأسرته بالتحليق بالبالون الطائر لمدة نصف ساعة غرب بدأت بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، حيث الحقول والمناظر الطبيعية على ضفة نهر النيل ثم الجزر المنتشرة فى مياه الخالدة، لتمر الرحلة بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن فى قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.



 

 

جوارديولا المدرب الإسباني 50 ألف دولار العاصمة القاهرة مانشستر سيتي أسوان الأقصر لأماكن الأثرية وزارة السياحة

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