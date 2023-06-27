بث مباشر| تغطية مناسك الحج من عرفات

عرضت قناة النهار، بث مباشر و تغطية خاصة لـ مناسك الحج من عرفات، وفيديوهات لـ حجاج بيت الله الحرام وهم يؤدون ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة.

أفادت وزارة الحج والعمرة السعودية ، بأن عملية تصعيد الحجاج إلى عرفة تمت بنجاح .

وذكرت الوزارة السعودية، بحسب صحيفة سبق السعودية، أن نسبة الالتزام بخطط التفويج بلغت 98%.

كما لفتت إلى أنه تم نقل الحجاج على أكثر من 20 ألف حافلة من مختلف أنماط النقل الترددي والتقليدي.

وأتمت: جرى استخدام الطاقة الكاملة في نقل الحجاج عبر قطار المشاعر؛ حيث خلا مشعر منى من الحجاج منذ الساعة الـ10 صباحًا.