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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بث مباشر| تغطية مناسك الحج من عرفات

مناسك الحج
مناسك الحج

عرضت قناة النهار، بث مباشر و تغطية خاصة لـ مناسك الحج من عرفات، وفيديوهات لـ حجاج بيت الله الحرام وهم يؤدون ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة. 

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السعودية.. وزارة الحج تعلن نجاح تصعيد الحجاج إلى عرفة

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قصة جبل عرفات.. لماذا جُعل الوقوف به إتمام لمناسك الحج؟ الشعراوي يكشف أسراره

أفادت وزارة الحج والعمرة السعودية ، بأن عملية تصعيد الحجاج إلى عرفة تمت بنجاح .

وذكرت الوزارة السعودية، بحسب صحيفة سبق السعودية، أن نسبة الالتزام بخطط التفويج بلغت 98%.

كما لفتت إلى أنه تم نقل الحجاج على أكثر من 20 ألف حافلة من مختلف أنماط النقل الترددي والتقليدي.

وأتمت: جرى استخدام الطاقة الكاملة في نقل الحجاج عبر قطار المشاعر؛ حيث خلا مشعر منى من الحجاج منذ الساعة الـ10 صباحًا.

 

مناسك الحج الحج الوقوف بعرفة حجاج بيت الله الحرام وزارة الحج والعمرة

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