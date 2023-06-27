بتهمة القتل الخطأ..قرارات جديدة من النيابة في واقعة العقار المنهار بالاسكندرية

أصدرت نيابة المنتزه أول بالاسكندرية عددا من القرارات في واقعة انهيار عقار بشارع خليل حماده، شرقي الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة حبس مالك الطابق الـ14، والمقاول المسؤول عن عملية التعلية بالعقار المنهار بشارع خليل حماده، شرقي الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة للمتهمين 3 تهم، هم القتل الخطأ والإصابة الخطأ وكذلك البناء بدون ترخيص، مما تسبب في انهيار العقار وتعريض حياة المواطنيين للخطر.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على ملف العقار، وصولًا لبيان سبب الحادث، وتشكيل لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من حى المنتزه أول حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار شرقى المحافظة.

وتوجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ رفقة 10 سيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمنى حول محيط العقار لمنع المارة من التواجد فى المنطقة.

وقد انتشلت قوات الحماية المدنية، أربع ضحايا من عقار الإسكندرية المنهار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدى بشر بحى المنتزه أول شرقى الإسكندرية، بعد نحو 24 ساعة من البحث.

ولا يزال البحث جاريا عن ضحايا آخرين أسفل العقار المنهار، المكون من 14 طابقا، وتحاول قوات الحماية المدنية إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا أسفل العقار.

وأصيب 4 أشخاص فى محيط العقار المنهار رقم 5 شارع خليل بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول شرقى محافظة الإسكندرية، بينهم أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين أثناء أداء عمله بالعقار المنهار.