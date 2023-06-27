دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء أخر ساعة من يوم عرفة .. 3 ساعات ونصف وينتهى خير أيام الدنيا يوم عرفة ويحل علينا عيد الأضحى، ويبحث الكثير من المسلمين عن دعاء أخر ساعة من يوم عرفة طمعًا فى أن يغفر الله لهم ذنوبهم ويعفو عنهم ويعتق رقابهم من النار، فعلينا جميعاً اغتنام هذه اللحظات الثمينة التى لا تقدر بثمن والتقرب لله بـ دعاء أخر ساعة من يوم عرفة، ويكثر البحث فى الساعات الأخيرة من أعظم يوم فى السنة على دعاء أخر ساعة فى يوم عرفة، لذا ينشر موقع صدى البلد دعاء أخر ساعة من يوم عرفة.

دعاء أخر ساعة فى عرفة

اللهم اقضي حاجتي وفك كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب



دعاء أخر ساعة من يوم عرفة

(( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ [مَا اسْتَعَاذَ بِكَ] [مِنْهُ] عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا))

اللهم يا أجود من أعطى ويا خير من سُئل ويا أرحم من استُرحم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه في الأولين، وصل على محمد وآله وصحبه في الآخرين وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أعط محمدا وآله الوسيلة والفضيلة والشرف والرفعة والدرجة الكبيرة.

(اللهمَّ إني أسألكَ من الخيرِ ما سألك عبدُك ورسولُك محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلم وأعوذُ بك من شرِّ ما استعاذكَ منه عبدُك ورسولُك محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلم، وأسألكَ ما قضيتَ لي من أمرٍ أنْ تجعلَ عاقبتَه لي رشدًا).

دعاء أخر ساعة فى عرفة

اللهم في آخر ساعة من يوم عرفة في هذه الساعة المباركة اغفر لنا واعف عنا وعن أهل عرفات واكتبنا من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

‎اللهم طهر قلوبنا من كل ضيق، ويسر لنا أمورنا في كل طريق.

رب اغفر لي وتب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحةً.

اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.

اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾.

اللهم احفظني بالإسلام قائمًا، واحفظني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بي عدوًا ولا حاسدًا

اللهم ارزقنا مجاورة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم اشرح صدري، ويسر لي أمري، واكتب لي الخير حيث كان.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر

اللهم أعنا على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك

اللهم أعنا فنحن ضعفاء إليك، وخُذ بأيدينا إذا تعثرنا وسامحنا يا مولانا على ما كان منا.

اللهم افتح لنا أبواب الفرح، ويسر لنا أسباب الرزق، وارزقنا الفرج والتيسير.

اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا.

اللهم اكتبنا عندك من الشاكرين.

اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا نظرة رضا نتوب بها إليك، وقد أحببناك واستغنينا بك عمن سواك يا كريم.

دعاء اخر ساعة من يوم عرفة

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم انفعني بما علَّمتني، وعلِّمني ما ينفعني وزدني علمًا.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر.

اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيءٍ أن تغفر لي.

اللهم إني أسألك حبَّكَ وحبَّ مَن يحبك.

اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا

اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون.

اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أعوذ بعزتك أن تضلني.

اللهم إني أعوذ بك من البخل، والجبن، وسوء العمر، وفتنة الصدر، وعذاب القبر

اللهم إني أعوذ بك من الشقاق، والنفاق، وسوء الأخلاق.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر.

اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها

اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدَّين وقهر الرجال.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.

اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يسمع.

اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.

اللهم إني أعوذ بك من وسوسة الصدر، وشتات الأمر.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي.

دعاء اخر ساعة من يوم عرفة

اللهم تجلَّى علينا بعفوك ورحماتك، واجعلنا ممن تعرضوا لوافر عطائك وعظيم نفحاتك.

اللهم جدد الإيمان في قلبي

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت

اللهم ردني إليك ردًا جميلًا.

اللهم سدِّد ديوننا، وأصلح أحوالنا، ويسر أمورنا، واجعل لنا من كل همٍّ فرجًا.

اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.

اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك.

اللهم وفقني لما تحب، واجعلني لك كما تحب وترضى.

اللهم يا قاضي الحاجات ويا مُجيب الدعوات ... اقضِ حوائجنا وحوائج السائلين فإنك أنت أكرم الأكرمين.

اللهم يا مصرف القلوب صرِّف قلوبنا إلى طاعتك.

اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبِّت قلوبنا على دينك.

اللهم تقبل منا واقبلنا ولا تردنا خائبين يا أكرم الأكرمين

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



دعاء أخر ساعة يوم عرفة

«رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ».

اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منها نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اللهم يا مسخّر القويّ للضّعيف ومسخر الجن والرّيح لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّ سخّر لي زوجًا يخافك يا ربّ العالمين بحولك وقوّتك وعزّتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان يا منّان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حيّ يا قيّوم.

اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا ربّ العالمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت أرحم الرّاحمين، وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملّكته أمري إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي غير أنّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظّلمات، وصَلُح عليه أمر الدّنيا و الآخرة، أن يحلَّ عليّ غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العُتبى حتّى ترضى.

اللهمّ اجعلني من الشّاكرين، اللهم اجعلني في عيني صغيرًا وفي أعين النّاس كبيرًا، اللهمّ يا دليل الحائرين ويا رجاء القاصدين.

يا كاشف الهموم يا فارج الغموم، اللهمّ زوّجنا وأغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد، وارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهم إني عبدك، وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

اللهمّ يا مطلع على جميع حالاتنا اقضِ عنّا جميع حاجاتنا، وتجاوز عن جميع سيّئاتنا وزلّاتنا، وتقبّل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربّنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهمّ يا مجيب الدّعاء، يا مغيث المستغيثين، يا راحم الضّعفاء أجب دعوتنا، وعجّل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ إنّي أسالك بدعاء ذي النّون يوم دعاك في ظلماتٍ ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت فاستجبت له وأنجيته، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين.

اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

اللّهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، و بالأعمال مخلصين و بالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، و بالجنات منعمين و إلى وجهك ناظرين.

اللّهم أحينا مستورين، و أمتنا مستورين، و ابعثنا مستورين، و أكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض.

اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين.

اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.