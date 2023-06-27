حملة لمكافحة القوارض والحشرات الضارة بقرى سيناء

واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بشمال سيناء ،تنفيذ حملات مكافحة القوارض وناقلات الأمراض بقرى المحافظة.

حيث نفذت حملة في قرى بئر العبد، بمواصلة أعمال مكافحة القوارض والحشرات الطائرة، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء والدكتور اسامه سالم، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

مكافحة القوارض :

وقال إبراهيم محمد ، رئيس الوحدة المحلية بقرية المزار التابعة لبئر العبد، أنه تم تغطية بعض المناطق بقرية المزار بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والحشرات الضارة مثل البعوض والذباب، ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة.



أضاف ، أنه تم تغطية ورش البرك والمستنقعات في القرية لمكافحة الحشرات الضارة، ضمن حملة الترصد الحشري التي تنفذها الوحدة في مختلف قري مركز بئر العبد.

يأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية 100يوم صحة.