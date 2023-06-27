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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحماية المدنية بالإسكندرية تنتشل خامس ضحايا العقار المنهار شرقي المحافظة

صورة من العقار المنهار
صورة من العقار المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية، من انتشال خامس ضحايا عقار الإسكندرية المنهار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، بعد بحث استمر نحو 30 ساعة، وبذلك يصبح عدد الوفيات ٥ وفيات.

ولا يزال البحث جاريا عن ضحايا آخرين أسفل العقار المنهار، المكون من 14 طابقًا، حيث تحاول قوات الحماية المدنية ازالة الانقاض والبحث عن ضحايا أسفل العقار.

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وقد أصيب 4 أشخاص آخرين في محيط العقار المنهار رقم 5 شارع خليل بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول شرقي محافظة الإسكندرية، بينهم أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين أثناء أداء عمله بالعقار المنهار.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من حي المنتزه أول حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار شرقي المحافظة.

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ رفقة 10 سيارات اسعاف، وتم فرض كردون أمني حول محيط العقار لمنع المارة من التواجد في المنطقة.

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