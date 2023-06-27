رئيس بيلاروس يعلن مكان تواجد قائد فاجنر

أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن رئيس شركة فاجنر العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، موجود بالفعل في بيلاروس.

وقال لوكاشينكو لوكالة “سبوتنيك بيلاروس”، “الضمانات الأمنية، كما وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأمس، قدمت. أرى أن بريجوجين وصل في بيلاروس اليوم”.

وأشار رئيس بيلاروس، إلى أن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، أراد أن تكون وحدة مثل مقاتلي الشركات العسكرية الخاصة فاجنر في جيش الجمهورية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال لوكاشينكو، إن نائب وزير الدفاع، يونس بيك يفكوروف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ساعدا في إقامة اتصالاته مع قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين.

وحسب وكالة “بلتا” البيلاروسية الحكومية للأنباء، قال لوكاشينكو: ”شارك كلا من يفكوروف وبورتنيكوف، في هذه المفاوضات.. ولم يشارك أي أحد آخر في هذه المفاوضات".

وأضاف: “دورا مهما في تنظيم المفاوضات ينتمي إلى يفكوروف، كما شارك بورتنيكوف فيها في المرحلة الأولى”.

وقال لوكاشينكو: ""في الساعة 11.00، التقط بريجوجين الهاتف على الفور. أي، اتصل به يفكوروف، وأعطاه الهاتف:" هنا، رئيس بيلاروس يتصل، هل ستتحدث؟.. رد: سأتحدث مع ألكسندر جريجوريفيتش".

وشدد على أن “بريجوجين كان مبتهجا تماما.. تحدثنا في الجولة الأولى لمدة 30 دقيقة بلغة بذيئة.. كانت هناك كلمات بذيئة 10 مرات أكثر من المفردات العادية”.

وقال لوكاشينكو: “لقد اعتذر بالطبع وبدأ يخبرني بكلمات بذيئة".