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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

“بيلتا” : لوكاشينكو سيرد على جميع الأسئلة المحيطة بوضع مؤسس فاجنر في بيلاروس

ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو

ذكرت وكالة أنباء “بيلتا” البيلاروسية الرسمية، اليوم الاثنين، أن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، سيرد على جميع الأسئلة، في إشارة على ما يبدو إلى الأسئلة التي تدور حول اتفاق مينسك للسماح لمؤسس فاجنر، يفجيني بريجوجين بالسفر إلى بيلاروس.

وقالت وكالة “بلتا” عبر “تليجرام”: “'الكثير من الأسئلة والقصص المزروعة والافتراضات... الرئيس سيقول كل شيء، وسيجيب على كل شيء. قريبا جدا!… ترقبوا”.

وزعم الكرملين أن بريجوجين وافق على مغادرة روسيا بموجب اتفاق بوساطة مينسك والذي يقال إنه يدخل المنفى في بيلاروس دون مواجهة اتهامات جنائية بالتمرد.

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وقال بريجوجين في وقت سابق إن لوكاشينكو “مد يده” وعرض إيجاد حلول لتعزيز عمل مجموعة فاجنر بطريقة قانونية، مما يعكس الخط الذي تحدثت عنه مينسك والكرملين حول سبب انتهاء المسيرة فجأة.

وقال المسؤولون البيلاروسيون إنهم لا يستطيعون تأكيد ما إذا كان بريجوجين قد وصل إلى البلاد أو ما هو وضعه في بيلاروس.

لوكاشينكو فاجنر بريجوجين بيلاروس

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