برينتفورد يفوز 3-2 على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

فاز فريق برينتفورد على نظيره نيوكاسل يونايتد، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم نيوكاسل بالهدف الأول في المباراة عن طريق ستيفن بوتمان في الدقيقة 24.

فيما تعادل فريق برينتفورد عن طريق فيتالي جانيلت في الدقيقة 37.

فيما أضاف إيجور تياجو الهدف الثاني لفريق برينتفورد في الدقيقة 45+2 من ركلة جزاء.

فيما تعادل فريق نيوكاسل يونايتد عن طريق برونو جيماريش في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وسجل دانجو واتارا الهدف الثالث والفوز لفريق برينتفورد في الدقيقة 85.

وبتلك النتيجة، يحتل فريق برينتفورد المركز السابع برصيد 39 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.