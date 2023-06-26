بيان عاجل من أمريكا بشأن مكان تواجد قائد فاجنر

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ليس لديها أي معلومات عن مكان تواجد قائد قوات فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفيجيني بريجوجين وذلك بعد أيام من إعلان تمرده على روسيا.

وقالت الخارجية الأمريكية: "بعد تمرد فاجنر الأخير نرى بأن قيادة بوتين توجه تحديا مباشرا لكن الوضع في روسيا لا يزال قيد التطور. وليس لدينا أي معلومات عن مكان تواجد قائد فاجنر".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "لا نعلم ماذا سيحدث لقوات فاجنر في أوكرانيا وأفريقيا وكان لدينا قنوات اتصال مع الروس يوم السبت خلال تمرد قوات فاجنر وسفيرنا بموسكو طلب من المسؤولين الروس ضمان حماية أفراد السفارة في العاصمة الروسية".

وتابعت: "أمر جديد بالتأكيد أن نرى قيادة الرئيس بوتين تتعرض لتحد مباشر وتمرد قوات فاجنر شأن روسي داخلي ولم نشارك فيه".

قال قائد فاجنر إن التمرد الفاشل الذي أعلنه ضد روسيا أثبت وجود أخطاء أمنية في البلاد، مشيرًا إلى أنه يأسف للإضرار بالمروحيات الروسية التي هاجمت القوات.

وأضاف بريجوجين في أول تعليق له بعد إنهاء التمرد "هدفنا لم يكن الانقلاب على السلطة المنتخبة قانونيا، والرئيس البيلاروسي مد لنا يد العون لحل كل المشاكل ضمن الأطر القانونية".

وتابع: "كان هناك قرار بحل المجموعة في الأول من يوليو، ولم نعتد على أحد لكننا تعرضنا لقصف بالصواريخ والمروحيات وقد عدنا لقواعدنا حقنا لدماء الجنود الروس".

واستطرد قائلاً: "قررنا الخروج يوم 30 يونيو وتسليم التقنيات العسكرية في روستوف بشكل استعراضي ولكننا تعرضنا للقصف، والهدف من تحركنا كان منع حل فاجنر ولفت الانتباه للأمر وليس الانقلاب على السلطة السياسية في البلاد".