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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاستعداد لمجموعة سيناريوهات.. أول تعليق من بايدن علي تمرد فاجنر في روسيا

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لا علاقة لها بتمرد مؤسس مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، المسلح في روسيا.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية،  قال بايدن، إنه “وجه فريق الأمن القومي لمراقبة الأحداث التي وقعت في روسيا يوم السبت عن كثب وتقديم تقرير إليه ساعة بساعة والاستعداد لمجموعة من السيناريوهات”.

وأضاف أنه “تحدث إلى الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

وقال بايدن: “من الأهمية بمكان أن نكون في حالة تنسيق في استجابتنا وتنسيق فيما نتوقعه”، مضيفا أن “جميع الأطراف اتفقت على أنه كان علينا التأكد من أننا لم نعط بوتين أي عذر لإلقاء اللوم على الغرب أو إلقاء اللوم على الناتو”.

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وأضاف: “أوضحنا أننا لم نشارك… لم يكن لدينا أي علاقة به… كان هذا جزءا من صراع داخل النظام الروسي”.

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