بعد تمرد فاجنر.. CNN: المسئولون الأمريكيون شعروا بقلق كبير

كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية، أنه مع اندلاع محاولة التمرد التي قام بها رئيس فاجنر يفجيني بريجوزين، شعر المسئولون الأمريكيون بقلق كبير.

قام المسؤولون الأمريكيون بعقد اتصالات غير معلنة مع الروس.



أجرى المسئولون الأمريكيون المكالمات في صمت، يمكن خوفا من أي تصعيد للأزمة.



وانشغل الدبلوماسيين الأمريكيين في إرسال رسائل إلى المسؤولين الروس.

نقل الدبلوماسيون ، بمن فيهم السفيرة الأمريكية في روسيا لين تريسي ، رسالتين رئيسيتين: تتوقع الولايات المتحدة من روسيا أن تحافظ على التزامها بضمان سلامة وأمن السفارة والموظفين الأمريكيين ، والولايات المتحدة "لم تشارك في هذا الأمر ولن تشارك أوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية.

وأوضح مسؤول أمريكي آخر أن الرسالة الأخرى التي تم إرسالها إلى المسؤولين الروس من المسؤولين الأمريكيين تضمنت دفع روسيا لعدم استخدام ترسانتها النووية.

وعلق وزير الخارجية الروسي لافروف على هذه الرسائل يوم الاثنين.

عندما تحدثت السفيرة الأمريكية (لين) تريسي مع الممثلين الروس أمس ، أعطت إشارات. قالت هذه الإشارات في المقام الأول أن الولايات المتحدة لا علاقة لها ، وأن الولايات المتحدة تأمل بشدة في أن تكون الأسلحة النووية سليمة ، وأن الدبلوماسيين الأمريكيين لن يعلنوا.

أعطى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأوامر بإرسال هذه الرسائل.

قال بلينكين على شبكة سي بي إس يوم الأحد "لقد أصدرت تعليماتي إلى فريقي بناء على طلب الرئيس للتواصل مع الروس".

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لم تشارك في التمرد في روسيا بعد أن قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الأجهزة الخاصة في البلاد تحقق فيما إذا كانت أجهزة المخابرات الغربية متورطة في الأحداث التي وقعت في نهاية هذا الأسبوع.

لم تكن الولايات المتحدة متورطة ولن تتورط في هذا الوضع، وفق ما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي آدم هودج: "كانت هذه مسألة روسية داخلية".

في وقت سابق يوم الاثنين ، قال لافروف لروسيا توداي إنه في حين أن وزارته لم تشارك في جمع أدلة على أنشطة غير قانونية ، فإن الأجهزة الروسية تبحث في تدخل أجنبي محتمل.