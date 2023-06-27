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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"كلمات بذيئة".. رئيس بيلاروس يكشف تفاصيل مفاوضاته مع قائد فاجنر

رئيس بيلاروس
رئيس بيلاروس

قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إن نائب وزير الدفاع، يونس بيك يفكوروف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ساعدا في إقامة اتصالاته مع قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين.

وسحب وكالة “بلتا” البيلاروسية الحكومية للأنباء، قال لوكاشينكو: ”شارك كلا من يفكوروف وبورتنيكوف، في هذه المفاوضات.. ولم يشارك أي أحد آخر في هذه المفاوضات".

وأضاف أن “يفكوروف لعب دورا مهما في تنظيم المفاوضات، كما شارك بورتنيكوف فيها في المرحلة الأولى”.

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وقال لوكاشينكو: "في الساعة 11.00، التقط بريجوجين الهاتف على الفور. أي، اتصل به يفكوروف، وأعطاه الهاتف:" هنا، رئيس بيلاروس يتصل، هل ستتحدث؟.. رد: سأتحدث مع ألكسندر جريجوريفيتش".

وشدد على أن “بريجوجين كان مبتهجا تماما.. تحدثنا في الجولة الأولى لمدة 30 دقيقة بلغة بذيئة.. كانت هناك كلمات بذيئة 10 مرات أكثر من المفردات العادية”.

وقال لوكاشينكو: “لقد اعتذر بالطبع وبدأ يخبرني بكلمات بذيئة".

بريجوجين قائد فاجنر رئيس بيلاروس لوكاشينكو

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