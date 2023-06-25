بيلاروس تعلن استعدادها لـ غزو محتمل .. تفاصيل

قال رئيس قسم التحقيق في هيئة أمن الدولة في بيلاروس، قسطنطين بيشيك، إن بيلاروس لديها القدرة على تحييد خطر الغزو المسلح للبلاد في الوقت المناسب من قبل المتطرفين الذين يخضعون للتدريب في الخارج.

وقال بيشيك على قناة “بيلاروس-1”، “تسجل الكي جي بي مثل هذه المظاهر الإرهابية. ونحن مستعدون لمواجهة هذه التحديات. نيابة عن رئيس الدولة، نحن نتخذ التدابير المناسبة. الإرهابيون الهاربون والغرب الجماعي الذين يقفون وراءهم ليس لديهم فرصة… لدينا قدرات كافية لتحييد هذا التهديد في الوقت المناسب".

وأشار إلى أن ضباط إنفاذ القانون البيلاروسيين على دراية بتدريب الأشخاص في الخارج الذين يخططون لغزو مسلح للأراضي البيلاروسية.

وأضاف: "يتم تدريبهم على أساس القوات الخاصة والتشكيلات المسلحة. في بولندا وفي ليتوانيا وفي أوكرانيا… وبعد تلقي التدريب الأساسي، يخضع المسلحون لخوض جولة في ساحة المعركة في جنوب شرق أوكرانيا، وبعد ذلك يعودون، ويصبحون مدربين، ويعدون أعمالا إرهابية، ويضعون خططا لغزو مسلح لأراضي بيلاروس، بما في ذلك بدعم من القوات النظامية لهذه الدول".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية، أن عدة مئات من المسلحين الذين غادروا بيلاروس سابقا ويخططون الآن لمحاولة تنفيذ انقلاب مسلح في الجمهورية يتدربون في بوزنان.