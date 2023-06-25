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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تكشف عن مشاركة رئيس بيلاروس في مفاوضات إنهاء الحرب ضد روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، اليوم الأحد، إن رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، قد يشارك في المفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا.

وكتب دانيلوف، عبر “فيسبوك”: "هناك بالفعل مجموعة حقيقية من المفاوضين الروس المستقبليين مع أوكرانيا، لكن حتى الآن لا يزال في الظل، لكن مشاركة لوكاشينكو في هذه العملية غير مستبعدة".٫

وفي وقت سابق، قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن اتفاقية مينسك-2 التي وقعت في عام 2015 هي عقبة في طريق المفاوضات مع روسيا.

وحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، زعم يرماك أن محاولات التوصل إلى اتفاق مع روسيا قد أعيقت بسبب اتفاق ضغوط من الغرب في عام 2015 منح موسكو السيطرة على أجزاء من أوكرانيا.

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وأوضح يرماك أن أوكرانيا لم تعد بحاجة إلى وسيط، ولكنه أشار إلي أن أوكرانيا تريد جذب البرازيل والهند إلى صفها.

وأكد مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن “كييف ستحقق ذلك، لا سيما من خلال دعوة مشاهير أمريكا اللاتينية إلى البلاد”.

بيلاروس أوكرانيا لوكاشينكو روسيا

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