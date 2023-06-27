تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل .. كل ما تريد معرفته عن مؤشر تنافسية المحافظات

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشر تنافسية المحافظات، ويعمل المؤشر على دراسة الفجوات التنموية الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات، ومساعدة الحكومة عامة، ووزارة التخطيط خاصة في التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة كافة.

وخلال هذا التقرير نستعرض أهم أهداف إعداد المؤشر وأهميته.

أهداف مؤشر تنافسية المحافظات

على مستوى الاقتصاد الكلي فيعمل المؤشر على دراسة الفجوات التنموية الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات، مساعدة الحكومة عامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خاصة في التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة كافة.

كما يعمل المؤشر على مساعدة الحكومة في تابعة تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والشاملة/ الاحتوائية والمتوازنة؛ لتغطى كل محافظات الجمهورية. وتحقيق رؤيتها.

إلى جانب تحسین ترتیب مصر في مؤشر تنافسية الدولة ككل، ومن ثم تشجيع الاستثمار وتوليد فرص العمل وتوسيع القاعدة الانتاجية.

يعمل المؤشر على رصد مواطن القوة والضعف بكل محافظة ومن ثم مدى جاهزية المحافظة لتحقيق النمو المستدام وضمان مستوى معيشة ملائم للمواطن، وفقا لتصريحات، منى الجرف، رئيس اللجنة الفنية لمؤشر تنافسية المحافظات المصري.

وأضافت منى الجرف: وذلك بغرض رسم السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين تنافسية المحافظة، إلى جانب قياس كفاءة أداء المحافظة ومستوى الأجهزة الحكومية بها، والخدمات التي تقدمها، تحفيز المحافظات وتنافسها على تحسين أدائها، والاستفادة من النماذج الناجحة، متابعة وتقييم ما يتم تطبيقه من سياسات وقرارات على مستوى المحافظة عبر الزمن، وتيسير التفاوض بين المحافظة والحكومة المركزية، وتيسير التخطيط وتحديد الموارد والمشروعات المطلوبة لكل محافظة.