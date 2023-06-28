30 يومًا إجازة الأبرز|تفاصيل حقوق الموظفين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

يبحث عدد من الموظفين في القطاع الخاص عن حقوقهم وواجباتهم بشأن الإجازات الخاصة بهم.. ونقدّم من خلال هذا التقرير أبرز الحقوق والواجبات التي كفلها لهم قانون العمل الجديد فيما يلى:

حقوق العاملين بالقطاع الخاص

يحق للعامل ما يلي:

1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يومًا.

2- يحصل على 21 يومًا بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.

3- يحصل على 30 يومًا إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملاً في المؤسسة.

4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوماً في العام.

وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عامًا فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يومًا.

وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.