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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالتعاون مع إيهاب عبد العظيم.. دنيا النوبي تطرح تاجر بالمشاعر

دنيا النوبي
دنيا النوبي

طرحت دنيا النوبي، في ليلة العيد، أحدث أغانيها بعنوان تاجر بالمشاعر، بعد عدد من النجاحات التي قدمتها مؤخرا علي الساحة الفنية بالتعاون مع عدد كبير من كبار الشعار والملحنين والموزعين، حيث شهد الجميع  بموهبة نجمة المعهد العالي للموسيقي العربية ويتوقعون لها مستقبل باهر في عالم الغناء .

 

وقالت دنيا، في تصريحات صحفية إن أغنية تاجر بالمشاعر تتحدث عن الأشخاص الغير سويين الذين يستغلون الآخرين ويتاجرون بمشاعرهم وهذا ما حمّسها لغنائها، مضيفة أنها على ثقة كبيرة بأن الأغنية ستلقى إعجاب الجمهور، ‏موضحة أن الكلمات والألحان تحمل شكلاً موسيقيا قريباً من الجمهور وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان وتوزيع سامر أبو طالب وميكساج وديجتال ماستر توما وتسويق شريف صبري وأحمد عادل وإنتاج نيو ايرا ميدو فؤاد التي انتجت يا عراف ولو جاي لي رجوع انساني وغيرها من الأغاني الناجحة جدا.

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وأضافت دنيا النوبي أنها غنت من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما في أولي أعمالها في أغنية أتوصي بيا ثم تعاونت مع الشاعر ابراهيم و الملحن تيام علي والموزع هشام محمد في ثاني أغانيها أغنية أخر كلام ثم غنت من ألحان احمد زعيم وكلمات هاني رجب و توزيع امين نبيل اغنية ما تهدي ياشوق والآن تغني من كلمات ايهاب عبد العظيم والحان وتوزيع سامر ابو طالب ومكساج وديجتال ماستر توما وأخيراً اغنية تاجر بالمشاعر التي تهديها للجمهور في عيد الأضحى.

وأعربت دنيا النوبي عن سعادتها بالأعمال التي قدمتها وتفاعل الجمهور معها وتتقدم بالشكر لكل من وقف بجانبها لتحقيق حلمها وخاصة أهلها.

العيد ليلة العيد دنيا النوبي تاجر بالمشاعر المعهد العالى للموسيقى العربية سامر أبو طالب توما

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