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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإفراج عن سيد السويركي مالك محلات التوحيد والنور

السويركي مع أسرته
السويركي مع أسرته عقب الإفراج عنه

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، صورا للإفراج عن سيد رجب السويركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، من محبسه.

ونشر النشطاء صور تجمع السويركي ببعض من أفراد أسرته عقب خروجه من محبسه.

كانت جهات التحقيق وجهت اتهامات لسيد السويركي بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وكشفت التحريات الأمنية، أن قرار القبض على المتهم استند إلى إذن قضائي بضبطه وإحضاره، حيث ألقت مأموريات أمنية القبض عليه والتحفظ عليه، وتضمنت التحقيقات سؤال المتهم عن مدى علاقته بالجماعة الإرهابية وتمويله لها، ودوره فيها والمهام المكلف بها، وحجم قواعد الجماعة، وانتشارها، والمسئولين عن تمويلها خلال الفترة الماضية، وأصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم، ووضعه على قوائم التصرف في الأموال والمنع من السفر.

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