فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

أثار مقطع فيديو غريب على تطبيق التيتك توك، لشيخ مزعوم يدعى محمد شرارة الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، حيث يطالب فيه متابعيه بدعمه، وكان الرجل قد ظهر في عدة محطات حين بدأ في أحد الفيديوهات وكأنه يدعو المصلين لكي يتبركوا بملامسته!

وظهر الشيخ المزعوم في مقطع الفيديو وهو يناشد متابعيه، من أجل دعم "الإمام الحسين"، ويحمسهم وذلك من أجل القيام بدعمه .

أما عن رد فعل رواد السوشيال ميديا على مقطع الفيديو، فقد اعتبر البعض أن تلك الطريقة تجارة بالدين، وهي طريقة غير مقبولة على الإطلاق، بينما قد أكد آخرون أن محمد شرارة ليس رجل دين عراقي بل هو لبناني، وليس شيخاً .

وأشار ​المجلس الإسلامي الشيعي في بيان له مؤخرا، أن المدعو محمد يحيى شرارة يعد منتحلاً لصفة رجل دين، وحذر من انحرافاته الفكرية والسلوكية.