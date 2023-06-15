مقطع فيديو لثعبان طائر يصطدم بوجه فتاة يثير الجدل على السوشيال ميديا

أثار مقطع فيديو يعد الأشهر على التيك توك وتطبيق اليوتيوب وقد انتشر على نطاق واسع ليترك الكثير من الجدل عبر السوشيال ميديا فلم تتعد مدته أكثر من ثواني .

إلا أن تلك الثواني لن تنساها فتاة أمريكية أبدًا تسمى لوب جارسيا،، فقد اكتشفت الفتاة وجود ثعبان يقوم باللف مع المروحة الدائرية وذلك في منزل عائلتها بولاية ألاباما.

وقد تعرضت الفتاة الأمريكية للصدمة وذلك عندما صورت فيديو لثعبان كان يقوم بتسلق مروحة السقف، ليصطدم بالكاميرا وبوجه الفتاة .

ونشرت المستخدمة للتطبيق تيك توك، الفيديو الأسبوع الماضي.

ويظهر في الفيديو الثعبان وهو يقوم بتسلق المروحة الدائرية، لتدور المروحة بالثعبان، ثم يطير الثعبان في الهواء وتصدم الكاميرا ووجه الفتاة، مما تسبب في انقطاع التصوير.

وقد لقي الفيديو الكثير من التفاعل لدى رواد السوشيال ميديا و الذين عبّروا عن صدمتهم وخوفهم من هذا المشهد الغريب.