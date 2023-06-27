الإصلاح والنهضة: العفو عن السجناء يفتح باب أمل جديد أمام المفرج عنهم

رحب حزب الإصلاح والنهضة بالقرار الجمهوري رقم 265 لسنة 2023، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة، أن قرار الإفراج يأتي بمثابة فتح باب أمل جديد أمام المفرج عنهم، هم وأسرهم لبدء حياة جديدة بعيدا عن أسوار السجون.

ويشير حزب الإصلاح والنهضة إلى أن هذا القرار الجمهورى يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية التى يستخدمها الرئيس السيسى بشكل واسع للافراج عن سجناء الرأي الذين صده ضدهم أحكاما قضائية، ويضاف هذا القرار إلى سلسلة الخطوات التي تم اتخاذها منذ إن أولت مصر اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية.