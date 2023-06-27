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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النفرة الآن إلى مزدلفة .. تعرف على أعداد الحجاج على جبل عرفات

جبل عرفات
جبل عرفات

أدى حجاج بيت الله الحرام مناسكهم في جبل عرفات ، بسلام وأمان ، وبالتزام تام بالتعليمات والقواعد المنظمة للوقوف على جبل عرفات في هذا اليوم العظيم المبارك.

بث مباشر.. نفرة الحجيج من جبل عرفات إلى مشعر مزدلفة

جبل عرفات .. أصعب يوم في حياة الشيطان

ونجحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ، في خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام بوصول جميع الحجاج إلى جبل عرفات في تمام الساعة العاشرة صباحا ، بنسبة التزام بجداول التفويج تجاوزت 98%.

أعداد الحجاج على جبل عرفات

وبلغ إجمالي أعداد الحجاج على جبل عرفات اليوم ، مليونا و845 ألفا و45 حاجا ، وبلغ عدد الحجاج من داخل المملكة العربية السعودية ، 184 ألفا و130 حاجا ، أما الحجاج من خارج المملكة العربية السعودية، فبلغ عددهم مليونا و660 ألفا و915 حاجا.

وبلغ عدد الذكور من الحجاج 969 ألفا و694 حاجا، وبلغ عدد الإناث 875 ألفا و351 حاجة.

أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية بلغت أعدادهم (1,056,317) بنسبة (63.5 ٪)، بينما بلغ عدد حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (221,863) بنسبة (13.4 ٪)، في حين بلغ عدد حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة (36,521) بنسبة (2.1 ٪).

 

جبل عرفات الحجاج عرفات السعودية

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بث مباشر.. نفرة الحجيج من جبل عرفات إلى مشعر مزدلفة

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