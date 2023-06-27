جبل عرفات .. أصعب يوم في حياة الشيطان

يتغير حال الشيطان يوم عرفة، ليعيش أصعب يوم في حياته، والذي يظهر في يوم عرفة في أحقر صورة له، بسبب وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في يوم عرفة ، يوم البركة والنفحات، أعظم أيام العام.

حال الشيطان يوم عرفة

ورد عن حال الشيطان يوم عرفة ، قول قول النبي "ما رؤي الشيطان في يوم هو أحقر ولا أبغض منه من يوم عرفة" وذلك لما يرى من تنزل الرحمة" فيتنزل الله تعالى على عباده بالرحمة والعتق من النار، فيشعر الشيطان بحالة من اليأس حينما يرى الحجاج يتوافدون على جبل عرفات ويدعون الله بذل وخضوع وخشوع ، ويستجيب الله دعاء عباده الحجيج ، الذين أتوا إلى جبل عرفات من كل فج عميق.

فضل الوقوف على جبل عرفات



كما أن الله تعالى يمن على كثير من عباده في يوم عرفة بالعتق من النار ، فيقول النبي "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟".

ومن فضل يوم عرفة ، أن الله تعالى أتم علينا النعمة والدين في هذا اليوم ، وروى أن رجلاً من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- فقال: يا أمير المؤمنين! إنكم تقرأون آية فى كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: وأى آية؟ قال: قوله «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى»، فقال عمر: والله إنى لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والساعة التى نزلت فيها على رسول الله عشية عرفة فى يوم جمعة.

واستشهد بما روى عن قتادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية" أي سنة مضت في حياة الإنسان وسنة في مقتبل عمره إذا أراد الله له من العمر بقية.

وعن الدعاء يوم عرفة ، قال صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ».



أدعية يوم عرفة



قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي (3585).

من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم فى يوم عرفة هو " اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وعفوا عما تعلم إنك الأعز الأكرم"، وأشرف ما في الدنيا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

كذلك قول لا إله إلا الله هو من أفضل الذكر خلال يوم عرفة، بالإضافة إلى الاستغفار، وحسن التأدب، والابتسام فى وجه المؤمنين.

التكبير يوم عرفة



وفي يوم عرفة التكبير، وذكر العلماء أن التكبير ينقسم إلى قسمين: التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات المفروضة ويبدأ من فجر يوم عرفة قال ابن حجر –رحمه الله-: ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وأصح ما ورد عن الصحابة قول علي وابن مسعود -رضي الله عنهم- أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى»، وأما التكبير المطلق فهو الذي يكون في عموم الأوقات ويبدأ من أول ذي الحجة حيث كان ابن عمر وأبو هريرة -رضي الله عنهم- يخرجون إلى السوق يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما» والمقصود تذكير الناس ليكبروا فرادى لا جماعة".

ومن فضائل يوم عرفة أن فيه ركن الحج العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة» متفق عليه.