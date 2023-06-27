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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالدموع والدعاء.. الحجاج يواصلون أداء المناسك على صعيد عرفات |شاهد

صدى البلد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مؤثرة لحجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، وهم يبكون أثناء أدائهم لمناسك الحج على صعيد عرفات ومن جبل الرحمة الدعوات تُرفع والدموع تُذرف يترجون رحمة الله ومغفرته الواسعة.

وأفادت وزارة الحج والعمرة السعودية ، بأن عملية تصعيد الحجاج إلى عرفة تمت بنجاح .

وذكرت الوزارة السعودية أن نسبة الالتزام بخطط التفويج بلغت 98%. 

كما لفتت إلى أنه تم نقل الحجاج على أكثر من 20 ألف حافلة من مختلف أنماط النقل الترددي والتقليدي.

وأتمت: جرى استخدام الطاقة الكاملة في نقل الحجاج عبر قطار المشاعر؛ حيث خلا مشعر منى من الحجاج منذ الساعة الـ10 صباحًا.

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