شرطة برشلونة تخلي محطة قطارات بسبب طرد مشبوه

أخلت شرطة برشلونة محطة قطارات في المدينة بسبب العثور على طرد مشبوه وفقا لما أفادت به "العربية عاجل".

وكانت غابات غرب إسبانيا قد شهدت بالقرب من الحدود مع البرتغال، نحو 80 كيلو مترا مربعا أجارت عليها النيران، وذلك وسط حرائق تستعر وسط رياح قوية تصل سرعتها إلى 60 كم/ الساعة.

ومن خلال تقرير فضائية “العربية”، فإن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات في مهمة السيطرة والإخماد للحرائق، خاصة أنها فى غابات شديدة الكثافة بمنطقة إكستريمادورا.

أجلت خدمات الطوارئ مئات السكان في القرى القريبة من مناطق الحرائق وأغلقت الطرق الرئيسية فيما تكافح السلطات النيران ليلا ونهارا، وأكثر من 260 من رجال الإطفاء و165 جنديا مستمرون في إطفاء النيران من غابات إسبانيا.