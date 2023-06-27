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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ضيوف الرحمن يواصلون أداء مناسك الحج .. ومصاب بالسرطان يقف بعرفات

الحج
الحج

غادر حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر مزدلفة ، بعدما انتهوا من أداء ركن الحج الأعظم "الوقوف بعرفة".

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مناسك الحج

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليلتقطوا بعدها الجمار في مناسك الحج ، ويستحب للحاج أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة، أو في أي مكان بمزدلفة ويستقبل القبلة.

الحج

كما يكثر الحاج من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصيات لرمي الجمرات، ثم يتوجهون إلى منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي، ثم يؤدي الحاج بعدها طواف الإفاضة.

مصاب بالسرطان يقف بعرفات

وحققت "قافلة الصحة" أُمنية الحاج العراقي ذي الثمانين عاماً من أداء مناسك الحج والوقوف على صعيد مشعر عرفات.

وقال الحاج علي أحمد وقد ارتسمت على وجهه الفرحة خلال وقوفه بمشعر عرفات في يوم الحج الأكبر مع جموع حجاج بيت الله الحرام: "أُصبت بسرطان الرئة منذ سنوات وعند وصولي مكة المكرمة تعرضت لوعكة صحية نقلت على أثرها إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، وبعد الفحوصات تم تحويلي إلى قسم العزل حتى استقرت حالتي ثم انضممت بعدها إلى قافلة الصحة، واليوم سعادتي كبيرة ولا يمكن وصفها، وأنا اقف مع ضيوف الرحمن في عرفات".

وأضاف: أدعو الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، معربًا عن شكره لوزارة الصحة على ما قدمته من رعاية طبية مكّنته بفضل الله من أداء مناسك الحج.

أعداد كبيرة بالمسجد الحرام

وشهد المسجد الحرام اليوم توافد أعداد كبيرة من المصلين والمعتمرين الصائمين الذين فضلوا صيام يوم عرفة في المسجد الحرام والإفطار بالقرب من الكعبة المشرفة.

أعداد كبيرة بالمسجد الحرام

وتوافد على المسجد الحرام من بعد صلاة عصر هذا اليوم آلاف الصائمين والمعتمرين الذين حرصوا على التوجه إلى المسجد الحرام لأداء الصلاة ومناسك العمرة وتناول وجبة الإفطار نظرا لخلو المسجد الحرام من الحجاج، حيث امتلأت بهم ساحات وأروقة وصحن المسجد الحرم.

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لاستقبال وفود المصلين القادمين إلى المسجد الحرام وتهيئة الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

 

الحج مناسك الحج عرفة مزدلفة

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