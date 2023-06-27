دعاء يوم عرفة لعائلتي.. أكثر من هذه الكلمات مع التهليل والتكبير

كل مسلم يدرك ويعي جيدا أهمية يوم عرفة وفضل هذا اليوم في صيامه وقيامه وثواب كثرة التلبية والتهليل والتحميد، خاصة وأن يوم عرفة كما ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها، وفي يوم عرفة علينا أن نتذكر كلمات دعاء يوم عرفة لعائلتي، أو لأسرتي، أن يحفظهم الله عز وجل، ويصلح أحوال أفراد الأسرة ونذكر أسمائهم في الصلاة وفي قيام الليل تحديدا وفي السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.. و دعاء يوم عرفة لعائلتي في السطور التالية.



ونقول في دعاء يوم عرفة لعائلتي: اللهم احفظ عائلتي دائما بالخير وبما يرضيك، واجعلني وهم من أهل الجنة.

- ويستحب أن نقول في دعاء يوم عرفة لعائلتي أستودعك نفسي وأهلي ومن أحببت في ودائعك يا من لا تضيع عنده الودائع، واحفظهم لي من كل شر وارزقهم الفرحة والسعادة.

-أسألك اللهم أن ترفع ذكري، وتيسر أمري، وتحقق حلمي، وتحصن فرجي، وتغفر ذنبي يا مجيب الدعاء.

-اللهم لا تخيب لنا رجاءً واحفظ لنا أحبتنا، وأشرح صدورنا ويسر أمورنا يا الله.

-حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت، وهو ربّ العرش العظيم.. آمنا به كلٌّ من عند ربنا، وما يذّكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً، إنك أنت الوهاب.

-رب امنحني من سعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس، ما يعينني على ما تحبه من عبادك من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتي، وسرور نفسي، وشغل وقتي، وقرة عيني.

-اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك..اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى .

-اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم لك الحمد على الإسلام اللهم لك الحمد على أن هديتنا اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا .

- اللهم لك الحمد على الإسلام، اللهم لك الحمد على أن هديتنا، اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا

-اللهم اني استغفرك من جميع الذنوب والخطايا ما علمت منها وما لم أعلم... اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم .. ولا تفرقنا واهلنا وأحبائنا بعد الممات يا رب العالمين ..اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك...ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك .. ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا.

-اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا

-اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.

-اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا

-اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.

-توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن ولي من الذل وكبره وتكبيراً، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني.. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

- اللهمَّ مالِكَ المُلْكِ تؤتي المُلكَ مَن تشاءُ وتنزِعُ المُلْكَ ممَّن تشاءُ وتُعِزُّ مَن تشاءُ وتُذِلُّ مَن تشاءُ بيدِك الخيرُ إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ تولِجُ اللَّيلَ في النَّهارِ وتولِجُ النَّهارَ في اللَّيلِ وتُخْرِجُ الحيَّ مِنَ الميَّتِ وتُخْرِجُ الميَّتَ مِنَ الحيِّ وترزُقُ مَن تشاءُ بغيرِ حسابٍ رحمنُ الدُّنيا والآخرةِ ورحيمُهما تُعطي منهما مَن تشاءُ وتمنَعُ مَن تشاءُ ارحَمْني رحمةً تُغْنيني بها عن رحمةِ مَن سِواك.



دعاء يوم عرفة لزوجتي

الزوجة دائما هي سند الزوج والتي في ظهره وأم أولاده، والتي تتحمل المسئولية معه يدا بيد، لذا على الزوج ألا ينساها في دعاء يوم عرفة لزوجتي بصلاح الحال ونور البصيرة والراحة وأن يحفظ منزلهم من شرور العيون والحقد والحسد، ودعاء يوم عرفة لزوجتي يستحب للمسلم وللزوج أن يدعوا به لزوجته على الإفطار يوم عرفة خاصة وأنها عندما تستمع لمثل هذه الدعوات سيكون مردوده الألفه والمحبة التي تعم أرجاء المنزل، وفيما يلي دعاء يوم عرفة لزوجتي.

ونقول في دعاء يوم عرفة لزوجتي اللهم اجعل زوجتي من أسعد نساء الأرض، واجعل منزلنا هدوءا وراحة بال ورزق واستقرار ياكريم.

- اللهم إنّي أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كلّ برٍّ، والسّلامة من كلّ إثم، والفوز بالجنّة، والنّجاة من النار، لا تدع لي ذنباً إلّا غفرته، ولا همّاً إلّا فرّجته، ولا حاجةً من حوائج الدّنيا هي لك رضاً إلّا قضيتها، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

- اللهمَّ لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم رب السموات السبع ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته

-اللهمَّ لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم رب السموات السبع ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته

- يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء

-يالله اغفر لنا خطايانا السابقة وارزقنا الستر والعفو والعافية في السنه الجديدة اللهم ولا تكسر لي قلبا واحفظ لي عائلتي وأطل في عمر والدي ووالدتي وارزقني وإياهم حسن الختام اللهم ولا تجعل الدنيا اكبر همي ولا مبلغ علمي واحفظني من كل شر.

دعاء يوم عرفة

دعاء يوم عرفة، إذا أردنا أن نقدم للمسلم نصيحة في يوم عرفة فعليه بصيام وكثرة الذكر فيه، وقيامه، والإكثار من دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير وباب الدعاء مفتوح وواسع وعلى المسم أن يدعوا بما يشاء.

دعاء يوم عرفة اللهم اسالك الصحة والعافية اللهم اسالك عام مليء بالنجاح و التوفيق اللهم اسالك عام سعادة و راحة بال اللهم اسالك ان تحفظ لي عائلتي من كل شر و سوء.

- اللهم ارزقنا فيه صفاء القلوب وراحة البال واختم بالصالحات أعمالنا يا الله.

-اللهم اجعل هذا العام أفضل مما مضى، وارحم موتانا وبارك لنا في الأحياء يا رب العالمين.

-اللهم تقبل توبتي واغفر لي ما تقدم من ذنب، اللهم أعني على حسن الطاعة وارزقني حسن الخاتمة.

ربّي إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدًا من عبادك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلب والدي وأن تبارك لي فيهما وأن تجعلهما من الصالحين الذي رضيت عنهم وبارك لي فيهما واحفظهما يا حفيظ يا قوي يا رب.

يالله اغفر لنا خطايانا السابقة وارزقنا الستر والعفو والعافية في السنه الجديدة اللهم ولا تكسر لي قلبا واحفظ لي عائلتي وأطل في عمر والدي ووالدتي وارزقني وإياهم حسن الختام اللهم ولا تجعل الدنيا اكبر همي ولا مبلغ علمي واحفظني من كل شر.

اللهم اسالك الصحة والعافية اللهم اسالك عام مليء بالنجاح و التوفيق اللهم اسالك عام سعادة و راحة بال اللهم اسالك ان تحفظ لي عائلتي من كل شر و سوء.

-ربّي اجعل أيامي عام خير وسعادة على والدي، ربي بارك لي فيهما وارزقهما من عند الرحمة والعافية والصحن الدائمة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا كريم يا رب العالمين.

