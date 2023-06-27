مدون رحلات يكشف لحديث القاهرة وجهات جديدة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.. فيديو

قدم معتز محمد، مدون رحلات، أفضل قائمة للرحلات فى إجازة العيد، ووجه المواطنين في إجازة العيد الذهاب إلى مدينة بورسعيد بدلًا من الاسكندرية في رحلة بـ300 جنيه، وهناك العديد من الأماكن الدخول به بدون أي رسوم، منوهًا بأن بورسعيد تطورت بشكل كبير وتعد وجهة مميزة للترفيه.

ورشح "محمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، للمواطنين أن تكون مدينة الإسماعيلية هي الوجهة الترفيهية الثانية لهم في إجازة العيد، وهناك عدد من الأماكن كفلل هيئة قناة السويس، ومزارع المانجو، بالإضافة إلى أن هناك وجهة أخرى وهي "مالديف" مصر وهي مدينة مرسى مطروح، والتي بها عدد من الشواطئ الجميلة، ويمكن ان تكون تكلفة السفر إليها لـ3 ليالي بـ500 جنيه للشخص الواحد.

وأشار إلى أن لبنان من أرخص الدول التي من الممكن أن نسافرها في فترة أجازة العيد، منوهًا بان متوسط الطيران إلى لبنان بـ7 آلاف جنيه، ويكون متوسط الفندق ليلية واحدة 20 دولار، ودولة تركيا هي المزار الثاني للمواطنين المصريين.



