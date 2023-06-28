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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دويتو الصيف .. يحيا السهيرة يجمع محمد أسامة وجو أشقر

صدى البلد

طرح منذ قليل على اليوتيوب أقوى دويتو في موسم الصيف الحالي أغنية "يحيا السهيرة" والتي تعتبر دويتو مميز ومختلف يجمع الطفل الموهبة محمد أسامة مع النجم اللبناني جو أشقر .


الأغنية حالة من البهجة والرقص والسعادة حيث تتميز بكلماتها المبهجة وألحانها الراقصة وتعتبر أغنية العيد والصيف باقتدار خاصة مع تنوع صوت أسامة وأشقر الذي أضفى جو من البهجة على الأغنية التي كتب كلماتها احمد حسن راؤول وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وإنتاج pmg المملوكة للمنتج تامر عبد المنعم وحققت الأغنية ردود فعل سريعة فور طرحها خاصة أن تيزر الأغنية طرح منذ أيام مما زاد من لهفة الجمهور للأغنية .


وتقول كلمات الأغنية 
يحيا السهيرة 
القعدة الليلة الليلة كبيرة
واللمة الحلوة كتيرة
وكل دقيقة بعمر جديد

أجمل سهيرة
ولا ليهم خالص في التكشيرة
والفرحة اهي جت عالسيرة
ويلا هنرمي الهم بعيد
روقان روقان
كبر عيشها بروقان
احنا اما بتكبر يوم في دماغنا بنقلب أي مكان

من غير ترتيب
احنا مفيش بينا غريب
ومفيش الليلة ما بينا عدو وكله معانا حبيب

يلا نقضيها
ونعيش الدنيا بأحلى مافيها
احنا بروحنا نحليها
هنرقص للصبح وهنعيش

حلوة التركيبة
مع بعض بنعمل حالة غريبة
اصحاب وكمان حبّيبة
وكله هيفرح حزن مفيش

 

أحمد حسن راؤول محمد أسامة جو أشقر تامر عبد المنعم

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