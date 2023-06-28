بعد اهتمام الأهلي والريان| بشكتاش يتمسك بـ 4 ملايين يورو لبيع موليكا

أعلن أحمد حسن عن تطورات جديدة بشأن مصير الكونغولي جاكسون موليكا مع نادي بشكتاش التركي.

وكتب أحمد حسن : صحيفة "فاناتيك" التركية: بشكتاش التركي يطلب 4 ملايين دولار لبيع موليكا الموسم المقبل، الأهلي والريان القطري أبرز المهتمين باللاعب.

وكشف تقرير صحفي، آخر تطورات مصير الكونغولي جاكسون موليكا مع نادي بشكتاش التركي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان الأهلي قدم عرضا لضم موليكا في الشتاء الماضي، لكن إدارة بشكتاش رفضته بسبب المقابل المادي، كما تقلصت فرص الأهلي في التعاقد مع المهاجم الكونغولي هذا الصيف، بسبب الشروط المالية للنادي التركي.

وبحسب صحيفة “fanatik” فإن إدارة بشكتاش تشترط 4 ملايين يورو للموافقة على رحيل جاكسون موليكا في الصيف الحالي.

وأضافت أن الريان القطري قدم عرضا بقيمة 3.5 مليون يورو لضم موليكا، وقد يتم التوصل لاتفاق بين الناديين قريبا في ظل الاختلاف حول تفاصيل بسيطة.