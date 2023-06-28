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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوزان نجم الدين تؤدى مناسك الحج.. صور

صدى البلد

نشرت الفنانة سوزان نجم الدين صورة لها أثناء تأدية مناسك الحج عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

وعلقت سوزان نجم الدين على الصور :" تقبل الله دعائكم وصيامكم كل عام وأنتم بألف خير". 

وكانت قد تعرضت الفنانة سوزان نجم الدين إلى هجوم شرس بسبب الفنان السورى الراحل أسامة الرومانى عقب نشرها فيديو معه قبل رحيله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وعلقت سوزان نجم الدين: كلشي قلتو به المشهد صار حقيقة للأسف..
رفعت الراية واستسلمت..
ورسيت سفينتك ببر الأمان..
قلبك قرر أخيرًا انو يحب..
يعني وقف الزمن..
والوقت ماعاد الو قيمة بالنسبة إلك..
يالله ما اصعب هالخبر وشوحزين فراقك بعد مارجعتلنا ونورتنا بعد طول غياب
مافي أحلى ولاأرقى من كواليسك ومتعة الشغل معك وقدامك.. ستبقى الأستاذ والفنان والإنسان المحب والصادق في فنه وعطائه.

وأضافت سوزان نجم الدين : “رحمك الله أيها الغالي..لعلّك ذهبتَ إلى مكانٍ أفضل انشاءالله”. 

شاهد الفيديو هنا 

وتعرضت سوزان نجم الدين إلى انتقادات واسعة بسبب هذا الفيديو حيث جاء الانتقادات حيث علق أحد متابعيها قائلا: كان من الأفضل أن تعزيه دون نشر هذا الفيديو والذى تظهرين فيه بشكل غير ملائم مع طقوس الوفاة. 

أسامة الرومانى

وأعلنت وسائل إعلام سورية، منذ أيام قليلة عن وفاة الفنان السوري أسامة الروماني عن عمر ناهز الـ81، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا مهمًا.

ونعت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق الفنان الراحل على صفحتها الرسمية في الفيسبوك: "فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير أسامة الروماني، إنا لله و إنا إليه راجعون".

ونعى الفنان السوري علاء قاسم الراحل أسامة الروماني في منشور عبر حسابه في "فيسبوك"، وكتب: "الطيب المحترم الدمث صاحب الاخلاق الرفيعة التاريخ العريق الأستاذ أسامة الروماني الى جوار ربه .. رحيلك اصابنا بحزن كبير .. لروحك الرحمة والسلام ".

وتأتي وفاة الروماني بعد عودته القوية للوسط الفني بأعمال لقيت نجاحًا كبيرًا، وذلك عقب غياب دام 24 عامًا، حيث شارك في العديد من الأعمال الهامة من بينها "خريف عمر"، و"مربى العز"، و"كرزون"، و"صبايا"، و"حوازيق"، و"كسر عضم" من إخراج رشا شربتجي.

الفنان أسامة الروماني، ممثل سوري، من مواليد 3 يوليو 1942 في دمشق، بدأ حياته الفنية من خلال مسلسل "زقاق المايلة" لعام 1972، بعدها شارك في مسرحيتي "ضيعة تشرين" لعام 1974، و"غربة" لعام  1976، ثم سافر إلى الكويت وهناك شارك في إنتاج مسلسل "افتح يا سمسم" عام 1979.

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