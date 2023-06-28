أكرم توفيق يوجه رسالة شكر لجمهوره

حرص اللاعب أكرم توفيق علي توجيه رسالة شكر لجمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و كتب أكرم توفيق: شكرا لكل من دعا لي.

يواصل رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محمود متولي وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم فؤاد برامجهم التأهيلية للتعافي من الإصابات التي أبعدتهم عن المشاركة في المباريات الفترة الماضية.



ويعاني أكرم توفيق وكريم فؤاد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي ويسيرا في المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامجهم التأهيلية وأمامهم قرابة الشهر للعودة من جديد للملاعب .



فيما يحتاج محمود متولي إلى ثلاثة أسابيع أخرى قبل العودة من جديد للتدريبات الجماعية بعد أن اُبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بجزع في مفصل الكاحل، وهي الإصابة التي تغيب بسببها عن مباراة حرس الحدود الأخيرة، فيما يعاني عمرو السولية لاعب الوسط من الإصابة بشد في العضلة الخلفية ويحتاج إلي فترة لن تقل عن 10 أيام قبل العودة من جديد لتدريبات الفريق.



ويستعد الأهلي لمواجهة منتخب السويس في الثامنة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.