برلماني: تعديل «فيتش» نظرتها المستقبلية للإيجابية شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري

برنامج الإصلاح يحقق أهدافه

أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن تعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية في الاقتصاد المصري إلى إيجابية، تعد شهادة ثقة جديدة فى قوة الاقتصاد المصرى وأن برنامج الإصلاح يحقق أهدافه.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن هذه النظرة الإيجابية شهادة قوية للاقتصاد المصرى على جذب رؤوس أموال جديدة لما يملكه حاليا من فرص، خاصة بعد القضاء على السوق الموازى للدولار، والبنية التحتية الهائلة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تحسن النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الفترة القادمة، كما أنه يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم في مصر في كافة القطاعات الاقتصادية.

وأضاف النائب نادر الخبيري، أن قرار فيتش يمثل رسالة للعالم بأن مصر ليس لديها أي مشاكل في سداد التزاماتها المالية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه النظرة الإيجابية تعكس الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها مصر، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.

وتابع النائب نادر الخبيري، أن تحول النظرة المستقبلية الاقتصاد المصري بمثابة شهادة ثقة قوية في مسيرة الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة المصرية، وتُشجع على استمرار هذه الجهود لتحقيق التنمية المُستدامة.