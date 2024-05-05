عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برنامج الإصلاح يحقق أهدافه

برلماني: تعديل «فيتش» نظرتها المستقبلية للإيجابية شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري

النائب نادر الخبيري،
النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب

أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن تعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية في الاقتصاد المصري إلى إيجابية، تعد شهادة ثقة جديدة فى قوة الاقتصاد المصرى وأن برنامج الإصلاح يحقق أهدافه.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن هذه النظرة الإيجابية شهادة قوية للاقتصاد المصرى على جذب رؤوس أموال جديدة لما يملكه حاليا من فرص، خاصة بعد القضاء على السوق الموازى للدولار، والبنية التحتية الهائلة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تحسن النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الفترة القادمة، كما أنه يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم في مصر في كافة القطاعات الاقتصادية.

وأضاف النائب نادر الخبيري، أن قرار فيتش يمثل رسالة للعالم بأن مصر ليس لديها أي مشاكل في سداد التزاماتها المالية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه النظرة الإيجابية تعكس الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها مصر، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.

وتابع النائب نادر الخبيري، أن تحول النظرة المستقبلية الاقتصاد المصري بمثابة شهادة ثقة قوية في مسيرة الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة المصرية، وتُشجع على استمرار هذه الجهود لتحقيق التنمية المُستدامة.

وكالة فيتش الإقتصاد المصرى برنامج الاصلاح السوق الموازي الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

صندوق النقد يتوقع تحقيق مصر حصيلة من 5 مصادر للنقد الأجنبي.. بهذه القيمة

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الطقس.. سحب متوسطة تغطي السواحل وأمطار شديدة خلال ساعات

علاقتي بيها خالفت أوامر ربنا.. عمر كمال يتحدث عن ندى الكامل.. فيديوجراف

نهاية العالم في 72 دقيقة فقط.. شاهد سيناريو الحرب النووية

حكومة نتنياهو تقرر وقف عمل الجزيرة في ‎إسرائيل

تحـ.رش في أول date.. كواليس قفز فتاة من سيارة حبيبها المزيف على صحراوي كرداسة

حماس: أجرينا سلسلة من الاتصالات مع الوسطاء والفصائل ونريد اتفاقا يوقف العدوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تلوين البيض بألوان طبيعية في المنزل

فستان جريء .. شاهد إطلالة منة عرفة في الاحتفال بعيد ميلادها

ماري منيب تلون البيض وحسن فايق يأكله|شاهد احتفال نجوم زمن الفن الجميل بشم النسيم

بأقل التكاليف .. طريقة عمل مربى البطيخ

فيديو

احتفالا بشم النسيم.. داليا البحيري ترقص مع عائلتها على أنغام الدنيا ربيع

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ