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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أكلة الملوك| لوحة عمرها 2000 عاما تظهر بها البيتزا.. هذه قصتها

لوحة قديمة يظهر بها
لوحة قديمة يظهر بها البيتزا

أثار اكتشاف لوحة جدارية في مدينة بومبي الرومانية القديمة إعجاب علماء الآثار، حيث يعتقدون أنها تصور ما يشبه مقدمة للبيتزا الإيطالية الحديثة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم العثور على اللوحة الجدارية في قاعة منزل بجوار مخبز أثناء عمليات التنقيب الأخيرة في الموقع في جنوب إيطاليا، ويعود عمر اللوحة إلى أكثر من 2000 عام.

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اكتشاف لوحة قديمة يظهر بها البيتزا

ووفقًا لوزارة الثقافة الإيطالية، فإن الخبز المسطح المصور في اللوحة الجدارية قد يكون النوع القديم من طبق البيتزا الحديث، ولكن يعتقد الخبراء أن اللوحة تفتقر إلى المكونات الكلاسيكية التي يمكن اعتبارها من الناحية الفنية بيتزا.

يذكر أن تم الاكتشاف هذا العام خلال عمليات التنقيب الجديدة في Regio IX في وسط بومبي، وهي واحدة من المناطق التسع التي تم تقسيم الموقع القديم إليها.

 وتم حفر المبنى جزئيًا في القرن التاسع عشر قبل استئناف الحفر في يناير من هذا العام - بعد ما يقرب من 2000 عام من الانفجار البركاني الذي اجتاح المدينة.

ويقول علماء الآثار في حديقة اليونسكو للتراث العالمي إن اللوحة الجدارية التي تم الكشف عنها حديثًا والتي تصور الخبز المسطح، والمرسومة بجوار كأس نبيذ، ربما تم تناولها بالفواكه مثل الرمان أو التمر، أو كانت مغطاة بالتوابل ونوع من صلصة البيستو.

ويعتبر اكتشاف هذه اللوحة الجدارية إضافة قيمة إلى تاريخ بومبي القديمة، وتعزيزًا للعلاقة الثقافية بين إيطاليا والرومانية القديمة.

وصرح جابرييل زوشتريجل، مدير بومبي، بأن الاكتشاف يظهر التناقض بين الوجبة البسيطة ورفاهية الصواني الفضية، وأضاف: "كيف يمكننا ألا نفكر في البيتزا، فقد نشأت كطبق فقير في جنوب إيطاليا وانتشرت في العالم وأصبحت تُقدم الآن في المطاعم الفاخرة.

وبينت وزارة الثقافة أنه تم العثور على هياكل عظمية لثلاثة أشخاص بالقرب من المخبز في مناطق العمل بالمنزل خلال الأسابيع الأخيرة.

الانفجار البركاني الاثار اكتشاف الثقافة الإيطالية

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