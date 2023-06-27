عمرها 57 الف عام.. اكتشاف نقوش في كهف بفرنسا..فيديو

عرضت فضائية " العربية تقريرا، عن اكتشاف نقوش قديمة على جدار أحد الكهوف في وادي لوار في فرنسا.

وأوضح التقرير أن مجموعة من الباحثين أكدوا أن النقوش على جدران من الحجر الجيري عمرها 57 ألف عام .

وتابع التقرير أن هذه النقوش المكتشفة هي الأقدم في فرنسا وعلى الأرجح في أوروبا .

وأكمل التقرير أن الباحثين أكدوا أن النقوش تعود إلى "إنسان نياندرتال" وهو مصطلح يطلق على الإنسان البدائي .

ولفت التقرير أن الإنسان البدائي هو أقرب البشر المنقرضين إلى الإنسان الحديث ، والانسان البدائي اختفى عن الوجود منذ 40 ألف عام .