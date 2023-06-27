تسلية الصغار لا تقتصر على الإنسان فقط.. اكتشاف جديد عن حديث الدلافين

كشفت دراسة حديثة عن عدم اقتصار “تسلية الأطفال عبر خلال الحديث معهم بنبرة صوت عالية” على الإنسان فقط، فالدلافين تفعل ذلك أيضًا.

ووفقًا لدراسة جديدة، حلل الباحثون، الضوضاء الصادرة عن 19 أنثى دولفين بالغة، والتي تم تسجيلها، خلال التقييمات الصحية لها، عندما تم صيدها وإطلاقها مرة أخرى، بالقرب من خليج ساراسوتا في فلوريدا.

وركزت الدراسة على وجه التحديد، إلى الصافرات “عالية النبرة” للدلافين، والتي تصدر في وجود ذريتهم “أطفالهم”، وغيرها التي تصدر في غيابهم، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واكتشف العلماء، أن الدلافين تنتج باستمرار، صافرات “ذات ترددات قصوى أعلى” و"نطاقات تردد أكبر" في وجود أطفالها، مقارنة بالصافرات التي أصدروتها عندما كانت بمفردها أو مع أفراد آخرين.

فيما قال الباحثون، من معهد “وودز هول لعلوم المحيطات” في ماساتشوستس، وفق ما نقلته “ديلي ميل”: إن هذا التحول في التواصل، قد يساعد في جذب انتباه صغارهم، وتعزيز الترابط والتعلم الصوتي.